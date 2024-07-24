Ankara'da kadın kavgası: Elindeki telefonu yüzüne attı

ANKARA - Ankara'da kavga eden iki kadını, bir erkek ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin diğerinin yüzüne telefon attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Keçiören'in Ovacık Mahallesi'nde sabah 05: 00 sıralarında meydana geldi. Kavga eden iki kadın ile onları ayırmaya çalışan bir erkeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada sinirlerine hakim olamayan kadının ise kavga ettiği diğer kadının yüzüne cep telefonu attı.