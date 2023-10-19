Ankara'da ruhsal problemler yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra üst üste bıçakladı. Olay, Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinde yer alan Nakış Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Ankara'da kadın cinayeti: Eşini eşarpla boğup defalarca bıçakladı

ANKARA - Ankara'da ruhsal problemler yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra üst üste bıçakladı.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinde yer alan Nakış Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik tedavi gören Ahmet A. (67), eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine cinnet getiren Ahmet A., saldırdığı eşini baş örtüsü ile boğarak öldürdü. Eşini boğduktan sonra defalarca bıçaklayan Ahmet A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Münevver Ayan'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgunu götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Eşini boğmuş"

Olayla ilgili konuşan yaşlı çiftin komşusu Mehmet Büyükhatipoğlu: "Saldırgan psikolojik tedavi görüyordu. Bir cinnet getirme anı olmuş. Ölen kadının oğlu annesinden haber alamayınca çilingire kapıyı açtırmış. Annesini yerde görmüş. Aralarında büyük bir sorun yoktu. Olay bugün olmuş. Adam eşini boğmuş. Münevver hanım çok iyi birisiydi. Geçimini çocuk bakarak sağlardı" dedi.