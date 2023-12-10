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Ankara'da Kadın Boğazı Kesilerek Öldürüldü

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayda şüpheli yakalandı ve polis tahkikat başlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce E.A. yanında bulundurduğu bıçakla M.A.'ya saldırarak boğazını kesti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli E.A. yakalandı. Polis cinayetle ilgili tahkikat başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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