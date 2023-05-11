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Ankara'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik 2 tıra düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda miktarda da malzeme ele geçirildi.

Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik 2 tıra düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda miktarda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Çankaya'daki iki tıra düzenledikleri operasyonda 6 milyon 520 bin adet sahte bandrollü makaron ve 2 ton 920 kilogram tütün ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler

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