Ankara'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik 2 tıra düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda miktarda da malzeme ele geçirildi.

Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik 2 tıra düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda miktarda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Çankaya'daki iki tıra düzenledikleri operasyonda 6 milyon 520 bin adet sahte bandrollü makaron ve 2 ton 920 kilogram tütün ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA