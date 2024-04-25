Ankara'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da kaçak sigara ve tütün ürünü ürettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 480 bin adedi dolu, toplam 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, il genelinde kaçak sigara ve tütün ürünü ürettiğini tespit ettiği 4 şahıs, icra ettiği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise, bir milyon 650 bin adet boş, 480 bin adet doldurulmuş makaron, 9 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara 3 bin 600 adet elektronik sigara, 50 kg sahte bandrollü kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. - ANKARA