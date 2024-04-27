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Ankara'da Kaçak Otomobil Parçalarına Operasyon

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Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, kanuna aykırı yöntemlerle temin edildiği belirlenen 177 adet araç şanzımanı ile 93 adet motor ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da iki iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kanuna aykırı yöntemlerle temin edildiği belirlenen 177 adet araç şanzımanı ile 93 adet motor ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kaçak yöntemlerle temin edilen otomobil parçalarının depolandığı iki iş yerini belirledi. Söz konusu iş yerlerine düzenlenen baskında 177 adet araç şanzımanı ile 93 adet motor ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Ankara 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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