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Ankara'da Kaçak Kızıl Geyik Avcıları Yakalandı

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Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kaçak kızıl geyik avlayan 6 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda avcılara 500 bin TL ceza kesildi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kaçak kızıl geyik avlayan 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parklar Şefliği Av Koruma ekiplerince Çamlıdere ilçesinde kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak ilinden geldikleri öğrenilen ve kaçak şekilde kızıl geyik avladıkları tespit edilen Barış B., Fevzi B., Hakkı A., İsmail C., Hasan A., Ozan A. hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefetten 500 bin TL Ceza kesildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızılcahamam Çamlıdere Ankara Hayvan Hakları Çevre Ceza Doğa Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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