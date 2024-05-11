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Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2 Milyon 500 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki kaçak gıda maddeleri ele geçirildi. Operasyonda binlerce şişe reçel, mayonez, ketçap ve salça bulundu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki kaçak gıda maddeleri ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, K.Y. isminde bir şahsa ait işyerine baskın yapıldı.

Yapılan baskında sahte ve kaçak gıda maddelerine el konuldu. Yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki ürünler ise şöyle:

"Bin 650 adet şişe reçel, 136 bin 800 adet mayonez, 85 bin 500 adet ketçap, 3 bin 60 adet şişe Mayonez, 600 kilogram Salça." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenimahalle Ak Gıda Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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