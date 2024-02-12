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Ankara'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kahramankazan'da yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon lirayı aşan çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.Ç. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada gümrük kaçağı ve yaklaşık 5 milyon TL değerinde eşya bulundu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince Kahramankazan'da yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon lirayı aşan çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen istihbarat çalışmalar sonucunda M.Ç. isimli şahsın gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı tespit edildi. Ekipleri tarafından şahsın kullandığı tıra operasyon düzenlendi. Tırda yapılan arama sonucunda gümrük kaçağı ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL değerinde eşya ele geçirildi. Ele geçilen eşyalar ise şöyle: "4 bin 336 kilogram açık tütün, 628 adet ayakkabı, 514 adet cep telefonu şarj başlığı, 509 adet şarj kablosu, 111 adet saat, bin 124 adet gözlük, 100 adet çakmak, 2 adet cep telefonu, 1 adet şarjlı süpürge."

Öte yandan, M.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramankazan Jandarma Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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