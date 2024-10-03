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Ankara'da Kaçak Alkol ve Gıda Malzemesi Operasyonu: 14 Bin Ürün Ele Geçirildi

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Ankara'da polis, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 1,680 litre etil alkol ve halk sağlığını tehdit eden 14 bin kaçak gıda malzemesi ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da, polis ekiplerince iki farklı depo ile bir araçta yapılan aramalarda bin 680 litre etil alkol ile halk sağlını tehdit edebilecek nitelikte yabancı menşeili 14 bin adet gıda malzemesi ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle'de sahte alkollü içki yapımında kullanılan malzemelerin olduğu bir depo ile bu malzemeleri piyasaya sürmek için kullanılan otomobilde yaptıkları aramalarda bin 680 litre etil alkol ele geçirdi.

Kanuna aykırı yöntemlerle yurda sokulmuş yabancı markalı gıda ürünleri ele geçirildi

Bir diğer operasyonda ise Kaçakçılık Şube ekipleri, Mamak'ta bir depoya düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla getirtilmiş ve halk sağlığını tehdit edebilecek niteliğe sahip 14 bin adet temel gıda malzemesi ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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