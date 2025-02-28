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Ankara'da Kaçak Akaryakıt Üreten 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Kaçak Akaryakıt Üreten 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara'da izinsiz atık yağları karıştırarak karışımlı akaryakıt üreten 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın değeri 12 milyon lira.

Ankara'da kanuna aykırı yöntemlerle topladıkları atık yağları yanıcı maddelerle karıştırarak araçlarda tehlike oluşturabilecek karışımlı akaryakıt üreten 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 185 bin litrelik akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, izinleri ve lisansları olmadığı halde piyasadan topladıkları atık yağları 'merdiven altı' olarak tabir edilen depolarda yanıcı maddelerle karıştırarak karışımlı akaryakıt üreten kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde 3 farklı depoya gerçekleştirdikleri operasyonda 185 bin 123 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ürettikleri akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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