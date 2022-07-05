Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi - Haberler

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Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi

Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemciler, gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba yönelik polis ekipleri şehir merkezi genelinde güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bölgelerde çevik kuvvet ekibi hazır halde bekledi. Ara sokaklarda toplanan eylemciler, yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemcilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale ederek eylemcileri gözaltına aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara LGBT 3. Sayfa Haberler

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