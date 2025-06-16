Ankara'da İzinsiz Filistin Eylemi: 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Ankara'nın Kızılay Yüksel Caddesi'nde izinsiz olarak düzenlenen Filistin eylemi nedeniyle gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Ankara'nın Kızılay Yüksel Caddesi'nde izinsiz Filistin eyleminde bulunduğu iddiasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Ankara Kızılay'da bulunan Yüksel Caddesi'nde 12 Haziran günü izin almadan Filistin eylemlerinde bulunan şüpheliler, E.T.(24), H.G.(62), S.T.(20), M.A.A.(20), N.T.(20) ve A.O.(22) İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrasında Ankara Adliyesi'ne getirilen 6 şüpheli savcıya ifade verdi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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