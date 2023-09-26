Ankara'da İşe Yerleştirme Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Ankara'da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları 'işe yerleştirme' vaadiyle dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda silah, telsiz, sahte basın ve polis kimlik kartları ile çok sayıda CV ele geçirildi.

ANKARA'da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları 'işe yerleştirme' vaadiyle dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve devlet büyüklerinin adını kullanıp, bürokraside üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek, vatandaşları 'işe yerleştirme' vaadiyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatan polis ekipleri, kendilerini milletvekili ve binbaşı gibi sıfatlarla tanıtan ve vatandaşlara para karşılığında çeşitli devlet kurumlarında iş vaat eden 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda silah, telsiz, sahte basın ve polis kimlik kartları ile çok sayıda CV ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin suça konu eylemlerini, logosunda devlet kurumlarına ait sembolleri kullandıkları dernek çatısı altında gerçekleştirdikleri, kendilerini çevrelerine devlet görevlileri tarafından vazifelendirilmiş gibi lanse ettikleri ve Türkiye genelinde teşkilatlanmaya çalıştıkları belirlendi.