Ankara'da İş Yerinde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Ankara'da bir şahıs, iş yerinde çıkan tartışmada çalışma arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dükkanda çalışan Y.S., gece tartıştığı mesai arkadaşı B.A.'yı bıçakladıktan sonra motosikletle kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, B.A.'yı yaralı olarak yerde yatar vaziyette buldu. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin motosikletini ikametinin önünde bulan polis, şüpheliyi de adresine yakın bir inşaatta saklanırken buldu. Gözaltına alınan Y.S., ifadesinde yaralama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüphelinin suç aleti bıçağı olayın gerçekleştiği sokağa attığını söylemesi üzerine suç aleti bıçak polis ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.A.'nın ise gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANKARA