Ankara'da İş Yerinde Silahlı Saldırı: İki Şahıs Tutuklandı

İş yerini bastıkları şahsın ayağından vurup o anları kaydettiler

ANKARA - Ankara'da alacak-verecek meselesinden, iş yerine gelerek bir kişiyi vuran iki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, C.Ö.'ye ait olan iş yerine gelen A.I. ve F.Y. isimli şahıslar, alacak-verecek meselelerini konuşurken, şüphelilerden F.Y. o anları kamera kaydına almaya başladı. Şüphelilerden A.I.'nın yanındaki şahıs olayları video kaydına alırken, iş yeri sahibi olan C.Ö.'nün ayağına bir el ateş etti ve olay yerinden ayrıldıkları vurdu. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptığı çalışmalar sonucu A.I. ve F.Y. isimli şahısların Elmadağ ilçesine hareket ettikleri tespit etti. Yapılan çalışmalar soncunda şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Olaya karışan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.