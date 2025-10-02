Haberler

Ankara'da İş Kazası: İki İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Ankara'da İş Kazası: İki İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Samsunlu inşaat işçisi Akif Fak, Ankara'da meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirdi. Merhum Fak'ın cenazesi 3 Ekim'de toprağa verilecek. Aynı kazada Selami Mert de hayatını kaybetti.

Samsunlu inşaat işçisi, Ankara'da meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.

Ankara'da inşaatta çalışan Samsun'un Vezirköprü ilçesi Karaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı Akif Fak, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Merhum Fak'ın cenazesi 3 Ekim Cuma günü Karaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Öte yandan, Samsun Vezirköprülü 47 yaşındaki Selami Mert de Ankara'daki bir inşaatta dün meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
