Ankara'da İnşaatta Yangın: 1 İşçi Yaralandı

Ankara'da inşaat halinde bir binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde inşaatı devam eden 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İnşaat malzemelerinden çıkan yangında 1 işçi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - ANKARA