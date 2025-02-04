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Ankara'da İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'da İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı
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Ankara'da bir inşaat sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Ankara'da site inşaatında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Aldığımız bilgiye göre hiçbir yaralı ya da can kaybı tespiti yok" dedi.

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Çankaya'da yer alan inşaat halindeki sitenin deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı depoda tutuşan plastik malzemelerden çıkan alevler elektrik kablolarına ve diğer kimyasal malzemelere sıçradı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma durumları yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Yangının neden çıktığı henüz belli değil"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İtfaiye ekiplerimiz yangından kısa bir süre sonra buraya geldi. Hemen yangına müdahale ettiler. Elde ettiğimiz bilgilere göre, plastik malzemelerin depolandığı yerde yangın meydana gelmiş. Plastik malzemeler niteliği sebebiyle çok yoğun duman çıkardığı için etrafta da ciddi bir tedirginlik oluştu. Yangın kontrol altına alındı. İtfaiyeden ve inşaat yetkililerinden aldığımız bilgiye göre hiçbir yaralı ya da can kaybı tespiti yok. Mevcut sayımda işçilerin tamamının dışarıda olduğunu ifade ettiler. Yangının neden çıktığı henüz belli değil" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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