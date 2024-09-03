Ankara'da inşaat kazası: 3 işçi hayatını kaybetti, gözaltılar yapıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu yere düşerek ölen 3 işçi olayında ikisi iş güvenlik uzmanı, bir firma yetkilisi ve bir şantiye şefi gözaltına alındı.

Sincan'ın Törekent mahallesinde Salihoğulları İnşaatı'nda bir apartmanın dış cephe mantolamasını yapan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekipleri ikisi iş güvenlik uzmanı, bir firma yetkilisi ve bir şantiye şefini gözaltına aldı. Olayın ardından inşaatta yetkili olan 2 kişinin de firar ettiği öğrenildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ANKARA