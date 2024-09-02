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Ankara'da İnşaat İskelesi Kırıldı: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sincan'ın Törekent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilene göre Salihoğulları İnşaatı'nda bir apartman dış cephe mantolamasını yapan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düştü. Çetin Buru ve Volkan Buru'nun kardeş oldukları, Mertcan Buru'nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken diğer Mercan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Görgü tanığı Selçuk Demirezen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 tane arkadaş yere düştü. 1'i canlıydı 2'si yere düştü. Öbür canlı olanda hastanede vefat etmiş. İskele kırıldı" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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