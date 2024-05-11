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Ankara'da inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Ankara'da inşaat halindeki 23 katlı apartmanın en üst katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir site inşaatında yer alan 23 katlı apartmanın en üst katında çalışan 25 yaşındaki H.D., dengesini kayberek yere düştü. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden H.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili incrlemr başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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