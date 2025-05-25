Ankara'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Ankara'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı
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Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölü veya yaralı bulunmazken, yangın maddi hasarla atlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaat atıklarından kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ölü ya da yaralının bulunmadığı yangın maddi hasar ile atlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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