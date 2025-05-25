Ankara'da İnşaat Halindeki Bina Yanıyor

Başkentte bir inşaatta yangın

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada yangın çıktı.

Yangın, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.