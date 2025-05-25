Ankara'da İnşaat Halindeki Bina Yanıyor
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.
Başkentte bir inşaatta yangın
ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada yangın çıktı.
Yangın, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa