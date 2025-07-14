Ankara'da İnşaat Alanında Yangın Paniği

Ankara'da İnşaat Alanında Yangın Paniği
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Çankaya ilçesindeki bir inşaat alanında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasra oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Ümitköy semtindeki Meksika Caddesi üzerinde yapımı süren bir binanın şantiye kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında inşaat malzemeleri kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde yoğun is tabakası oluştu. Çevrede paniğe neden olan can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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