İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak

Trump'tan Netanyahu'yu Suriye'de zora sokacak karar

Ankara'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde trafikte tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga büyümeden çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı.

Ankara'da 2 grup arasında kavga

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga büyümeden çevredeki vatandaşlar tarafından ayırdı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde trafikte tartışan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavga dönüşmesinin ardından gruplar yumruklaşmaya başladı. Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.