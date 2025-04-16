Ankara'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde trafikte tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga büyümeden çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı.
Ankara'da 2 grup arasında kavga
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga büyümeden çevredeki vatandaşlar tarafından ayırdı.
Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde trafikte tartışan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavga dönüşmesinin ardından gruplar yumruklaşmaya başladı. Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa