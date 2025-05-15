Ankara'da İki Araç Sahibi Arasında Kavga
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobildeki şahıslar arasında tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
Araçlardan inip kavga ettiler... O anlar kamerada
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki araçtaki şahıslar arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde iki otomobilde bulunanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar arabadan inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden son bulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa