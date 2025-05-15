Ankara'da İki Araç Sahibi Arasında Kavga

Araçlardan inip kavga ettiler... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki araçtaki şahıslar arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde iki otomobilde bulunanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar arabadan inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden son bulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.