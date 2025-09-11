Ankara'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan Tandoğan mahallesi Ahimesut Bulvarı 12'nci cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AR 4262 plakalı minibüs ile 06 EMA 639 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, kazanın ardından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. - ANKARA