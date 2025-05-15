Ankara'da İki Araç Arasında Kavga: O Anlar Kamerada

Ankara'da İki Araç Arasında Kavga: O Anlar Kamerada
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilde bulunan kişiler arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki araçtaki şahıslar arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde iki otomobilde bulunanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar arabadan inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden son bulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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