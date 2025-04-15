Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Ankara'da İki Aile Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada kadınlar da yer aldı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis müdahale ederken bir kişi havaya ateş açtı. Olay, polis müdahalesi ile sona erdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga sıcak anların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde iki aile arasında kadınların da karıştığı bir kavga yaşandı. Yaşanan kavganın büyümesi üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi sırasında bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Yaşanan kavga polisin müdahalesi ile son buldu. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.