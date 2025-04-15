Ankara'da İki Aile Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada kadınlar da yer aldı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis müdahale ederken bir kişi havaya ateş açtı. Olay, polis müdahalesi ile sona erdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavga sıcak anların yaşanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde iki aile arasında kadınların da karıştığı bir kavga yaşandı. Yaşanan kavganın büyümesi üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi sırasında bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Yaşanan kavga polisin müdahalesi ile son buldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa