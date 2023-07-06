Ankara'da İçki İçerken Öldürülen Kişiye 25 Yıl Hapis Cezası

Ankara'da bir şarküteri sahibi, yanında çalışan bir kişiyi içki içerken öldürüp intihar gibi göstermeye çalıştı. Sanık, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, yanında çalışan Recep Dinç'i (38) birlikte içki içerken öldürüp, intihar gibi göstermeye çalışan şarküteri sahibi tutuklu sanık Gökhan Yılmaz (43), 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi ile 25 yıl, tutuksuz sanık Mehmet A. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çankaya ilçesinde geçen yıl 15 Mart'ta, şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç ve arkadaşı Mehmet A. ile buluşup, birlikte içki içmeye başladı. Yılmaz, burada tartıştığı Dinç'i tabanca ile vurarak öldürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarını imha eden ve olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen Yılmaz ile arkadaşı Mehmet A., gözaltına alındı. Yılmaz tutuklandı, Mehmet A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.