Ankara'da Husumet Kavgası: 1 Kişi Silahla Yaralandı

Başkent'te husumetlisini silahla böyle vurdu: 1 yaralı

ANKARA - Ankara Keçiören ilçesinde husumetli olduğu şahsı evinin bulunduğu binaya girerken yanında getirdiği tabancayla vurdu. Açılan ateş sonucu şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay 22 Mayıs günü akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1610 cadde de meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binaya motoru ile gelen şahıs bina kapısını açarak içeri girdi. Husumeti bulunan şahsı bina içerisinde gören motorcu yanında getirdiği tabanca ile ateş etmeye başladı. Evine gitmek isteyen vatandaş bacaklarından aldığı mermi isabetiyle yere yığıldı. Yerde yatan adama defalarca ateş eden motorcu olay yerine geldiği motora binerek hızlıca kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsı sağlık ekipleri ambulansla hastaneye sevk ederken, polis ekiplere saldırı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.