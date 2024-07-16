Ankara'da Husumet Cinayeti: Başından Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetlisi tarafından başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583. Sokak üzerinde Ulaş Birliker (21), husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu. Sağlık ekipleri tarafından Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Birliker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından ekipler, zanlı E.K. ile C.Y.'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün ise mahalledeki bazı iş yerleri, kalabalık grup tarafından saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli K.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA