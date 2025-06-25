Ankara'da Hurdalık Alanında Konteyner Yangını

Ankara'da Hurdalık Alanında Konteyner Yangını
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Sincan ilçesinde bulunan hurdalık alanda meydana gelen konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın çevredeki vatandaşlarda panik yarattı.

Ankara'da hurdalık alanda meydana gelen konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Sokak'ta yer alan hurdalık bölgesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir konteyner yangını meydana geldi. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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