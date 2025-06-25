Ankara'da Hurdalık Alanında Konteyner Yangını

Ankara'da hurdalık alanda meydana gelen konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Sokak'ta yer alan hurdalık bölgesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir konteyner yangını meydana geldi. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. - ANKARA