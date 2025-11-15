Haberler

Ankara'da Hırsızlık Yapan Dört Çocuk Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde üç farklı işyerinden para ve sigara çalan dört çocuk, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçesinde 3 farklı işyerinden para ve sigara çalan şüpheliler yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ve Altındağ'da 3 farklı işyerlerinden para ve sigara çalan şüphelileri tespit etti. Olaylarla ilgili olarak 4 şahsın, gittikleri yerlerde gözlerine kestirdikleri büfelere kepenklerini kırarak girip hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve yüzlerine tanınmamak için maske taktıkları tespit edildi. 2 gecede 3 farklı işyerinden para ve sigara çalan şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra ise kıyafet değiştirdiler. Marketten çaldıkları parayla büfeden alışveriş yapınca yüzleri deşifre olan hepsi 15 yaşında olan T.K., H.E., U.G. ve A.Ş. isimli şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı

Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.