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Ankara'da hırsızlık anı kamerada

Ankara'da hırsızlık anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binada gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binada gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sincan ilçesi Atatürk Caddesinde bulunan bir binanın önüne kağıt toplama aracı ile gelen kişiler kısa bir keşif yaptıktan sonra binanın bahçesinde bulunan masa ve sandalyeleri çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanmamak için yüzlerini gizlemeye çalışan şahıslar masa ve sandalyeleri ellerine alarak olay yerinden uzaklaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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