Ankara'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Sincan'da bir çiçekçi dükkanının önünden sandalyeleri çalan hırsız, el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'da dükkan önünden çaldığı sandalyeleri el arabasına yükleyerek götüren hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Sincan'da yer alan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. El arabasıyla yaklaştığı dükkanın önündeki sandalyeleri alan kişi, el arabasına yükledikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa