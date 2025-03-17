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Ankara'da Heimlich Manevrası ile Kurtarma

Ankara'da Heimlich Manevrası ile Kurtarma
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Ankara'da bir kafede yemek nedeniyle soluk borusu tıkanan bir kişi, yanındaki vatandaşın uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da soluk borusuna yemek kaçan kişi, yan masada oturan bir vatandaşın uyguladığı 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'da bir kafede meydana geldi. Yan masasındaki adamın nefes borusuna yemek kaçtığı için fenalaştığı gören kişi hemen yardıma giderek müdahalede bulundu. 'Heimlich' manevrası sayesinde tekrar nefes almaya başlayan adam kurtarılırken, o anlar mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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