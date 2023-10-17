Ankara'da Hazine'ye ait arazileri satma vaadiyle dolandırıcılık

Ankara'da Hazine'ye ait arazileri satma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte dolar, altın ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

ANKARA'da Hazine'ye ait arazileri satma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen, aralarında avukatların da bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, üst düzey devlet görevlilerinin ismini kullanıp, bu kişilerle bağlantılı olduklarını ve ofislerini işlettiklerini belirterek veya kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtarak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arazileri satma vaadinde bulunan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin 6 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında 65 milyon lira para aldığını belirledi. Ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.Ö., B.K., A.K., H.Ö., A.Ç., Y.D., M.K., V.A., G.A., E.G.S. ve E.S., gözaltına alındı.

SAHTE DOLAR VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek koçanı, 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde 484 bin 500 sahte dolar, 40 bin lira, çok sayıda sahte satış sözleşmesi, sahte milletvekili danışman kartı, 4 sahte bilezik ve 1 araç tepe lambası ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 'Yargıtay Kararları Çerçevesinde Dolandırıcılık Suçu' ve 'Yargıtay Kararları Işığında Sahtecilik Suçları' isimli kitaplar başta olmak üzere, şüphelilerin işledikleri suçun kanundaki yerini öğrenme amaçlı kullandıkları belirlenen çok sayıda mevzuat kitabı bulundu. E.S. isimli kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G.S., F.Ö., H.Ö., A.K., A.Ç. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.