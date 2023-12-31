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Ankara'da Hastane Kantininde Cep Telefonu Hırsızlığı

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Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi kantininde bir kişi, çalışanın cep telefonunu çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın soğukkanlı tavrı dikkat çekti.

Ankara'da hastane kantininde cep telefonunun hırsız tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi kantinine gelen bir kişi, çalışanın cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık şüphelisinin soğukkanlı tavrı ise pes dedirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi Ankara Güvenlik Hırsızlık Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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