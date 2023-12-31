Ankara'da Hastane Kantininde Cep Telefonu Hırsızlığı
Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi kantininde bir kişi, çalışanın cep telefonunu çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın soğukkanlı tavrı dikkat çekti.
Ankara'da hastane kantininde cep telefonunun hırsız tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi kantinine gelen bir kişi, çalışanın cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık şüphelisinin soğukkanlı tavrı ise pes dedirtti. - ANKARA