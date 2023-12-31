Ankara'da Hastane Kantininde Cep Telefonu Hırsızlığı

Ankara'da hastane kantininde cep telefonunun hırsız tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi kantinine gelen bir kişi, çalışanın cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık şüphelisinin soğukkanlı tavrı ise pes dedirtti. - ANKARA