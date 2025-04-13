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Ankara'da Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalama sırasında yaşanan arbede sonucu bir polis memurunun kaval kemiği kırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde polis ekipleri bir aracı durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan aracın Ufuktepe Bademlik yolundan kaçmaya başlaması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aracı yakalamak üzere aracın peşine düştü. Polis ekiplerinin takibi sonrası araç kıstırılarak bir şahıs yakalandı. Araç içerisinden kaçan diğer şahsın kovalamaca sonucunda Erdinç Caddesi üzerinde yakalandığı öğrenildi. Kaçan şahsın S.B isimli şahıs olduğu ve "alkollü araç kullanmak-uyuşturucu madde ticareti yapmak ve dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Ayrıca yakalama anında çıkan arbedede bir polisin kaval kemiğinin kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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