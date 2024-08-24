Ankara'da Halk Otobüsü Kamyonun Kasasına Çarptı

Ankara'da sollama yapmak isteyen bir halk otobüsü, önündeki kamyonun kasasına çarptı.

Kaza sabah saatlerinde Ankara - Eskişehir yolu istikametinde meydana geldi. İddialara göre, önündeki bir kamyonu sollamak isteyen bir EGO halk otobüsü, sollama yaptığı esnada kamyonun kasasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle körüklü otobüsün camı kırılırken, kazada yaralanan olmadı. - ANKARA