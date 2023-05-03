Ankara'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Ankara'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. Gölbaşı ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan ve hakkında 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.A. adlı şahıs Kalecik ilçesinde yakalanarak Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumuna, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında bin 220 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. adlı şahıs ise Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 382 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ANKARA