Ankara'da Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Ankara'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yapracık yolu üzerinde bir otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Üzeyir Gül'ü hastaneye kaldırdı. Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA