Ankara'da Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Ankara'nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yapracık yolu üzerinde bir otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Üzeyir Gül'ü hastaneye kaldırdı. Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
