Haberler

Ankara'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Trafikte Aksamalar Yaşandı

Ankara'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Trafikte Aksamalar Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölge trafiğinde bir süre aksamalar yaşandı.

Kaza, Sincan ilçesi Yenikent semtinde yer alan Zir Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonun taşıdığı kumlar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rahatsızlığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

Şifa ararken hayatının işini buldu! Dalındayken kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.