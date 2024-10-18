Ankara'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Polatlı'nın Şeyhahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 inşaat işçisinin bulunduğu hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye nakledilirken, hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - ANKARA