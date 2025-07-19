Ankara'da Hafif Ticari Araç Park Halindeki Motosiklete Çarptı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir hafif ticari otomobil, geri geri geldiği sırada park halindeki bir motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da hafif ticari otomobil, geriye doğru geldiği sırada park halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 18 Temmuz günü Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, aracını park etmek için geriye doğru geldiği sırada park halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, devrilen motosiklette hasar meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa