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Ankara'da Gürültü Yüzünden Komşusunu Öldüren Şüpheli Mahkemeye Sevk Edildi

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3. Sayfa Haberleri
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Ankara'nın Sincan ilçesinde gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak 5 kişilik aileyi öldüren şüpheli, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara'da gürültü yüzünden komşusu olan aileden 2'si çocuk 5 kişiyi öldüren şüpheli, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak 5 kişilik aileyi öldüren 72 yaşındaki T.Ü, savcılık sorgusunun ardından "nitelikli öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Ankara Güvenlik Cinayet Suç 3. Sayfa Haberler

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