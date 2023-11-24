Ankara'da Gürültü Yüzünden Komşusunu Öldüren Şüpheli Mahkemeye Sevk Edildi
Son Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak 5 kişilik aileyi öldüren şüpheli, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ankara'da gürültü yüzünden komşusu olan aileden 2'si çocuk 5 kişiyi öldüren şüpheli, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak 5 kişilik aileyi öldüren 72 yaşındaki T.Ü, savcılık sorgusunun ardından "nitelikli öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa