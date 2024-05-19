Ankara'da Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Tutuklanma İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki 7 şüphelinin ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Emniyetteki işlemleri devam eden 1 şüpheli hakkında ise bilgi verilmedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gözaltındaki 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu 277/1, 258/1, 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. 1 şüphelinin Emniyetteki işlemleri devam etmektedir." - ANKARA