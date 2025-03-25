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Ankara'da Gösteri Yürüyüşleri ve Basın Açıklamaları Yasaklandı

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Ankara Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanma süresini 26 Mart 2025 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında uzattığını duyurdu. Yasak, provokatif paylaşımlar ve şiddet eylemleri tehdidi nedeniyle alındı.

Ankara Valiliği ; il genelinde gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanmasına yönelik alınan kararın 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı bilgileri elde edildiğinden Valiliğimiz tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılarak ilan edilen 21 Mart 2025 tarihli ve 423736 sayılı yasaklama kararı verilmişti. Yukarıda belirtilen yasaklama kararına rağmen ilimiz genelinde izinsiz eylem ve etkinliklerin devam etmesi, bu eylemlere katılanlar tarafından şiddet kullanılarak; halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturulduğu ve kamu malına zarar verildiği müşahede edilmektedir. Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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